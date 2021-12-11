Bakan Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı acı gününde yalnız bırakmadı

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş'ın, İzmir'deki cenaze töreninde saf tuttu. Aktaş'ı acılı gününde yalnız bırakmayan Soylu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş (86), kalp sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bakan Soylu yalnız bırakmadı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş için İzmir Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı, acılı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Örnekköy Mezarlığı'na götürüldü. - İZMİR