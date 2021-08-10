Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması: Biz öleceğimize onlar ölsün
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Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması: Biz öleceğimize onlar ölsün

Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması: Biz öleceğimize onlar ölsün
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin bir numaralı gündem konusu olan sığınmacılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Soylu'nun "Bir milyon şehit var Suriye'de" demesi üzerine bir vatandaş, "Benim askerim, polisim öleceğine onlar ölsün. Biz mecbur muyuz ölmeye" cevabını verdi.

Suriyelilerin ardından Afganların da ülkemize akın akın gelmesinden sonra ülkemizde bir numaralı gündem konusu olan sığınmacılar konusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir mekanda vatandaşlarla tartıştı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda Suriyeliler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir vatandaş "Bakanım, bayram ziyaretlerini gidiyorlar ama?" diye sordu. Bunun üzerine Soylu ise "Ben gönderiyorum, sebebini de anlatayım. Bir milyon insan şehit oldu Suriye'de. Bir daha söyleyeyim mi? Bir milyon." cevabını verdi.

Vatandaşın "Sayın Bakanım, senin de şehitlerin var. Her gün geliyor. Biz öleceğimize onlar ölsün" ifadeleri Soylu ise "Öyle değil. Sen kendin değerlendirme yapacağına bana sor." diye cevap verdi. Bunun üzerine "Benim askerim, polisim öleceğine onlar ölsün. Biz mecbur muyuz ölmeye" dedi.

Emre İliksiz
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