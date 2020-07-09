Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ile Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi. (İHA) Kaynak: İHA