Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
09.07.2020 01:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA