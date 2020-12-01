Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Derecelendirmeye göre operasyonlar yapılır ve böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" dedi.

Bazı basın yayın organlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Uğur Dündar, İmamoğlu'na suikast ihbarıyla ilgili Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"İSTİHBARATLAR TİTİZ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİR"

Zaman zaman siyasi kişiliklere veya devlette kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgilerin kendilerine ulaştığını dile getiren Soylu, "Bu ya açık istihbarat kaynaklarından elde edilir ya da terör örgütlerinin veya bu eylemleri yapacak grupların teknik takipleri sırasında elde edilir veya operasyonlardan sonra yapılan sorgulamalarda buna benzer duyumlar alınır ve bu istihbaratlar titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir. Ve gerekirse o kişiyi koruyan koruma polislerine bildirilir, Koruma Şube Müdürlükleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından. Ve onların daha dikkatli olmaları konusunda bazı bilgiler paylaşılır. Gerekirse bu ekipler takviye edilir" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE BERTARAF EDİLİR AMA AÇIKLANMAZ"

Bakan Soylu, konuşmasının devamında, "Tabii bu arada derecelendirilmeye göre operasyonlar yapılır ve böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz" dedi.