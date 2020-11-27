Bakan Soylu'dan, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması
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Bakan Soylu'dan, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

27.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:58
Bakan Soylu'dan, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin, "Interpol diye bir kuruluş var; kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin, "Interpol diye bir kuruluş var; kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar" dedi.

Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin soruları yanıtladı. Yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin iadesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, "4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR UYUM YAŞANMAMIŞTIR'

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Cezayir'den firari bir FETÖ'cüyü yurda getirdiklerini anımsatarak, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cezayir Cumhurbaşkanından. İstedik, iki kişiydi birisi daha önce kaçmış, ötekisi oranın sorumlularından birisiydi; aldık getirdik. 4 yıldır Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Milli İstihbarat Teşkilatı bugün, eğer güvenlikte güçlü bir sonuç elde ediliyorsa herkesin ortaya koyduğu ortak gayretle beraberdir, bir mücadeleyle beraberdir. Belki tarihimizde hiçbir zaman böyle bir uyum yaşanmamıştır ve bu uyumu devam ettirmek hepimizin de sorumluluğu içerisindedir. Çünkü sonuç alıyoruz; çünkü çocuklarımız, milletimiz, geleceğimiz, gelecek neslimiz bundan istifade ediyor. Çünkü kafamızı kaldırabildik" ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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