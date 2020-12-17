Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

17.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:17
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hala sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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