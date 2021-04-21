Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
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Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz

Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili konuştu. "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz." diyen Selçuk, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"TEREDDÜT ETMEYİZ"

"O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

"BUNA HAKKIMIZ YOK"

Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız." dedi.

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