Bakan Selçuk'tan 'EBA destek nokları' teşekkürü
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Bakan Selçuk'tan 'EBA destek nokları' teşekkürü

24.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:18
Bakan Selçuk'tan 'EBA destek nokları' teşekkürü

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarına emeği geçenlere teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarına emeği geçenlere teşekkür etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Twitter hesabından, EBA destek noktaları ile ilgili videolu paylaşımda bulunuldu. 81 il ve 783 bin 562 kilometrekarede sayıları her geçen gün artan EBA destek noktalarıyla Bakanlığın öğrencilerin yanında olduğuna işaret edildi. Video da Bakan Ziya Selçuk'un, "Kavuşma anlarımızda tebessümle bakan gözler, heyecanımızı artırıyor. Gece gündüz demeden bu yolculuğa emek veren herkese teşekkürlerimizle..." mesajı ile görüntüleri yer aldı. Bakan Selçuk, geçtiğimiz hafta EBA Mobil Destek Aracı'nın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yolculuğuna eşlik etmiş, Yassıören ve Soğulcak köylerini ziyaretinde canlı derse katılan öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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