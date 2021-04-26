"Bugün alınan tam kapanma kararı, okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur"
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"Bugün alınan tam kapanma kararı, okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur"

'Bugün alınan tam kapanma kararı, okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, alınan tam kapanma kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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