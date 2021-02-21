Son Dakika! Bakan Selçuk: Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır
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Son Dakika! Bakan Selçuk: Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır

21.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:03

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Selçuk yaptığı açıklamada "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk, herhangi bir ertelemenin olmadığını vurgulayarak, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" ifadelerinde bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Selçuk'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"ENDİŞELERİNİZİN FARKINDAYIM"

"Paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak bir görüş geliştiriyoruz.

"1 MART İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin % 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

"DERSLERİNİZE VE SAĞLIĞINIZA ODAKLANIN"

Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Son Dakika! Bakan Selçuk: Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır
Son Dakika! Bakan Selçuk: Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır
Haber Yorumları (7)
FAHRİ: İnternet paketi istiyoruz
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KADER: Hocam ben tablet istiyom
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KADER: Çok haklisnz hocam
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