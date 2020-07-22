Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 farklı senaryoyu öğrenci ve velilerle paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'ta okulları açmak için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, aksi bir durumda okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 farklı senaryoyu öğrenci ve velilerle paylaştı.

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ 4 SENARYO

Bakan Selçuk, birinci senaryonun "Okulların tamamen açılması" olduğunu söyledi. İkinci senaryoyu "Okulların tamamen kapalı olması" olarak açıklayan Selçuk, "Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor. Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. 'Okullarda şöyle olacak.' Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM MODELİ UYGULAYABİLİRİZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üçüncü senaryo olan "Seyretilmiş Eğitim Modeli" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İLLERE ÖZEL UYGULAMA YAPILABİLİR"

Bakan Selçuk son olarak, il bazlı eğitim modeli üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu 5 ille hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır" diye konuştu.