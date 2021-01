Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil destek araçlarıyla ilgili, "Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız" dedi.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, EBA Destek Noktalarının ülkenin tamamında öğrencilere hizmet verdiğine dikkat çekti. Selçuk, paylaşımında "EBA Mobil Destek Araçları ile 'Yanındayız' dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız. Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız" ifadelerini kullandı.

Videoda ise, mobil destek araçlarının Mart 2020'den bu yana kat ettiği kilometre ve ulaştığı öğrenci sayısına ilişkin veriler yer aldı. EBA mobil destek aracı filosunun Eylül 2020'den bu yana genişlediği belirtilerek, "167 EBA mobil destek aracıyla 142 bin kilometre yol kat ettik. Sadece EBA mobil destek araçlarımızla 2 bin 432 yerleşim yerinde 38 bin 39 çocuğumuza ulaştık. Eğitim için yollardayız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ