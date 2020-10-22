Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendilerine atılan mesajları aktardı ve "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum" dedi. Selçuk, maske konusunun artık rica olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, ülkemizde de artış eğilimine geçti. Vatandaşlar artan vakalar nedeniyle tedirginlik yaşarken, yetkililer sürekli olarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının öneminden bahsediyor. Özellikle yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, okula giden çocukları salgından korumak adına yapılan uyarılar artarak devam etti.

"MASKENİN KALKMASI İÇİN MESAJ ATAN İNSANLAR OLDUĞUNU GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine maskenin kalkması yönünde mesajlar geldiğini aktardı ve "İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ARTIK BİR RİCA DEĞİL"

Kendilerine yardımcı olunmasını isteyen Selçuk, artık maske uyarısının rica olmadığı vurguladı. Bakan Selçuk, "Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.