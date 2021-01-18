Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da

18.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:27
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da

Son dakika haberi: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 7'nci İl Kongresi'ne katılmak için Aydın'a geldi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti 7'nci İl Kongresi'ne katılmak için Aydın'a geldi.

Bakan Selçuk, AK Parti Aydın 7'nci İl Kongresi'ne katılmak üzere saat 11.00'de Aydın'a geldi. Bakan Selçuk'un ilk ziyareti, Aydın Valiliği oldu. Öğrencilerin yöresel kıyafetlerle karşıladığı Selçuk'u, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve daire müdürleri karşıladı. Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Aydın Valisi ve milletvekilleriyle basına kapalı görüşme yaptı. Bakan Selçuk, valilik ziyareti sonrası il kongresine katılmak üzere Atatürk Spor Salonu'na geçecek.

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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