Bakan Selçuk: "2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.

Bakan Selçuk: "2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

22.08.2019 17:50
Bakan Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

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Kaynak: AA
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