Son dakika! Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak

18.08.2019 19:33

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde yangın çıktı. Yangınların sebepleri henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi. Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi. Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi. Bakan Pakdemirli, dün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: BİR KÖY BOŞALTILDI

Bakan, Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Hava araçlarının müdahalesi kolay olmuyor. 70 Km'ye varan rüzgar yangınları büyüttü. 4 noktada yangın var, en önemlisi İzmir Karabağlar'da. Karabağlar'daki yangınla ilgili 1 köyün boşaltılması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. İlçedeki Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına, saat 16.00 itibarıyla 200 orman işçisi, 8 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Öte yandan alevler, ormanlık alanın yanı sıra büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazisini de küle çevirdi. Yangının çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu Damyaka mevkisine yönelmesiyle tedirginlik arttı. Ekipler, söndürme çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

UÇAKLAR YOĞUN DUMANDAN HAVALİMANINA İNEMEDİ

Yanan alanlardan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, kırsal Kayabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim alanı da dumanla kaplandı. Milas-Bodrum Havalimanı'na, yoğun duman nedeniyle uçakların iniş yapamadığı belirtildi. Uçakların, havada dumanın dağılması için bekletildiği öğrenildi.