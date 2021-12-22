Herkes Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği yanıtı konuşuyor: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz

TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemi ve dövize endeksli TL mevduat sistemiyle ilgili detaylar verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI SONRASI HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Bakan Nebati, döviz kurlarında düşüşle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız adeta bir manifesto da yayınladı. Ve o andan itibaren de Türkiye'de her şey değişti. Aslında bu değişim, bir normalleşme. on birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler, ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Gerek gerçek kişilerimiz gerek kurumlarımız gerek kamu yönetimi gerek siyasetimiz gerekse de sizler... Herşeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz. Yüksek büyüme, düşük cari açık. Modelimizin temeli bu." diye konuştu.

"NE GÖRÜYORSUNUZ GÖZLERİMDE?"

Programın devamında TRT sunucusu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusunda rakam vermeyen Bakan Nebati, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını verdi. Diyaloğun devamında sunucunun "Ekonomi rakam işi" yorumuna Bakan Nebati, "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" dedi. Bakan Nebati'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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