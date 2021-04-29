Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Politika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Cenevre'deki görüşmelerden çıkacak sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Cenevre'deki görüşmelerden çıkacak sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Muş, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Göreve başladığı ilk haftalarda yaptıkları ziyaret için Arıklı'ya teşekkür eden Muş, "Görüşmemizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirme fırsatını bulmuş oluyoruz. Bu arada bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Görüşmelerden çıkacak sonuçların KKTC'deki soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret anlaşması güncellenmeli

KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı da Bakan Muş'u yeni görevi için tebrik etti, başarılar diledi. Arıklı, "Eminim ki Ticaret Bakanlığını bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirecek icraatlara imza atacaksınız ve biz de bundan onur duyacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce KKTC'ye ziyarette bulunan Ruhsar Pekcan ile belli konularda anlaştıklarını belirten Arıklı, şunları kaydetti:

"O antant kaldığımız noktalar konusunda tekrar bir fikir teatisi yapma ihtiyacı hissettik. Özellikle yıllar önce imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ticaret anlaşmasının acil bir şekilde güncellenmesi ve Gümrük Birliği Anlaşması'na gidecek yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bu konularda bizim birtakım ihtiyaç ve taleplerimiz var. Bu konuda sizinle iş birliği yapmaktan büyük onur duyacağız."

Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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