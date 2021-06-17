Bakan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Toplantıdan detaylar Bakan Muş'un konuşması PRAG - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy tarafından düzenlenen öğle yemeğine iştirak ederek, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.