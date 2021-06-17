Bakan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
Toplantıdan detaylar Bakan Muş'un konuşması PRAG - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy tarafından düzenlenen öğle yemeğine iştirak ederek, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıdan detaylar
Bakan Muş'un konuşması PRAG - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy tarafından düzenlenen öğle yemeğine iştirak ederek, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Muş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren