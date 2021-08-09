Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi
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Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmaris'in Bayır köyünde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada tansiyon bir anda yükseldi. "Güçlü bir ülke değiliz, uçaklarımız nerede?" sözleriyle kendisine tepki gösteren kadını yanına davet eden Bakan Kurum, "Eleştirmenin yeri şu an değil, eksik aramanın zamanı da değil. Bu afetten çıkıp beraber yaralarımızı saracağız" yanıtını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'in Bayır köyünde yangından etkilenen yöre halkıyla bir araya geldi. Bu esnada Bakan Kurum'un sözünü kesen bir kadın, yangınlara zamanında müdahale edilemediğini belirterek "Güçlü bir ülke değiliz" dedi. Kadının bu sözlerinden sonra tansiyon bir anda yükseldi.

"ELEŞTİRMENİN YERİ ŞU AN DEĞİL"

Çevredeki bazı vatandaşların tepki gösterdiği kadını yanına davet eden Bakan Kurum, "Uçaklarımız nerede?" sorusuna "Biz ilk günden beri o alevin önünde, ormancılarımızla, itfaiyecilerimizle, tüm Türkiye'den gelen yardımsever vatandaşımızla mücadele ettik. Mücadelemiz ne için, buralara ve insanımıza zarar gelmesin diye. Şu öyleydi, bu böyleydi, bizim uçağımız da var, helikopterimiz de var. İlk günden beri uçaklarımız yüzlerce söndürme yaptılar yangın bölgelerinde. Yüzlerce helikopterimiz yangın bölgelerinde mücadele etti. Eleştirmenin yeri şu an değil, eksik aramanın zamanı da değil. Bu afetten çıkıp beraber yaralarımızı saracağız" yanıtını verdi.

"BİZ KÖYLÜYÜ DİNLEMEYE GELDİK"

Açıklamasının devamında "Muhtarlarımızla vatandaşlarımızla, buradaki hasar tespitini yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı var yerinde tespit etmeye çalışıyoruz" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Biz buradaki köylüyü dinlemeye geldik. Bu insanların sorunları, problemleri var. Şimdi tekrar söylüyorum, biz şu an Bayır köyündeyiz. Burası bakanlığımızın yetki alanı içerisinde. Bundan sonra yapılacakları, ihya edilecekleri, inşa edilecekleri burada vatandaşımızla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum 2 tane ormancımızı şehit verdik. Bir sürü arkadaşımızın sahada can tehlikesi devam ediyor."

Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi
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Haber Yorumları (3)
AYNENDEVAM: Elestirmenin hicbir zaman yeri degil zaten, elestirince vatan haini oluyorsun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ENDER TÜRK : bakalım bu kadıncağazın başına neler gelecek
Cevap Yaz 25 13 Yayından Kaldır
GÜRAY DİLLİ : Yangın tabii afet de önlem almasını bilene vız gelir. Ama nerdeeee
Cevap Yaz 43 26 Yayından Kaldır
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