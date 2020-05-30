Bakan Kurum, şantiye sahasında incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karşıyaka ve Mustafapaşa mahallelerinde inceleme yapması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.
30.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karşıyaka ve Mustafapaşa mahallelerinde inceleme yapması
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.
Kaynak: AA