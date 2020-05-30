Bakan Kurum, şantiye sahasında incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karşıyaka ve Mustafapaşa mahallelerinde inceleme yapması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karşıyaka ve Mustafapaşa mahallelerinde inceleme yapması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu. Kaynak: AA