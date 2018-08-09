Bakan Kurum: "İmar barışı yeni bir bina yapma kanunu değil"

" Tescil harici alanlardan 13 bin km alanı çıkartarak ekonomiye kazandıracağız"

"2023' e kadar sıfır atık sisteminin tüm Türkiye'de uygulanması planlıyor"

"Şehit ve gazi ailelerinin ev sahibi olabilmesi için faizsiz konut kredisi verilmesi planlanıyor."

"2023'e kadar bir bisiklet ağı olmuş olacak"

"Hazineye ait tarım arazileri doğrudan kiralama veya satışıyla köyden kente göçe azaltacağız."

"E haciz ortamına geçeceğiz"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.