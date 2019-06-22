Bakan Kurum'dan seçim mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara seslenerek, "23 Haziran'da, siyasi tarihimizin en önemli günlerinden, en mühim seçimlerinden birini yaşayacağız. Medeniyetimizin başkenti İstanbulumuzu bu tarihi eşikten seninle birlikte geçireceğiz. Yeni bir destan için, yeni bir 25 yıl için, şarkımızı yeniden söylemek için, haydi oy vermeye, haydi sandıklara." ifadelerini kullandı.

Kurum, gençlerle birlikte Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslenerek, yarın yapılacak seçimin Türkiye siyasi tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullu kardeşim, 23 Haziran'da, siyasi tarihimizin en önemli günlerinden, en mühim seçimlerinden birini yaşayacağız. Medeniyetimizin başkenti İstanbulumuzu bu tarihi eşikten seninle birlikte geçireceğiz. 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmasıyla benzeri olmayan bir başarı hikayesini sen yazdın ve 25 yılın sonunda İstanbul'u mazideki şanlı konumuna yine sen kavuşturdun.

Yarın, Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak, aziz İstanbulumuza altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar çevre ve şehircilik alanında yapacağımız birbirinden değerli projelerimizi yine senin sayende hayata geçirecek, yeni bir 25 yılın kapılarını, Binali Yıldırım başkanımızla ağabeyimizle birlikte yine senin desteğinle açacağız. Yeni bir destan için, yeni bir 25 yıl için, şarkımızı yeniden söylemek için, haydi oy vermeye, haydi sandıklara. İstanbul devam İnşallah."

Kaynak: AA