Bakan Kurum: "Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız"

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

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"Her ne kadar sorunla karşılaşırsak karşılaşalım sorunu çözeceğiz, şikayet etmeyeceğiz"

"Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız"