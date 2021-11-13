Bakan Kurum: "Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız" - Haberler
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Bakan Kurum: "Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

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"Her ne kadar sorunla karşılaşırsak karşılaşalım sorunu çözeceğiz, şikayet etmeyeceğiz"

"Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız"

Bakan Kurum: Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız

Bakan Kurum: Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız

Bakan Kurum: Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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