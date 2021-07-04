Bakan Koca, "Sayıları artıyor" diyerek duyurdu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
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Bakan Koca, "Sayıları artıyor" diyerek duyurdu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanı ve sınır kapılarındaki aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Bakan Koca, paylaşımında, "HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, 'Sayıları artıyor' diyerek duyurdu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, dün akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca, 'Sayıları artıyor' diyerek duyurdu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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