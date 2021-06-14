Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü
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Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü

Bakan Koca'nın işçi ve memurlara aşı müjdesinin ardından MHRS çöktü
Haberler.com - Haberler | Sağlık

Bakan Koca'nın işçilere ve memurlara yarından itibaren aşı hakkı tanındığını ve vatandaşların aşı randevusu alabileceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız sitelerine yoğunluktan ulaşılamıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. SGK'ya kayıtlı olan işçi ve memurlar, 15 Haziran'dan itibaren koronavirüs aşısı randevusu alabilecek.

YOĞUNLUK NEDENİYLE ULAŞILAMIYOR

Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş aşı almak için MHRS ve e-Nabız'a akın etti. MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor. MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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