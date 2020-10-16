Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde."
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Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde."

16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:50
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde.

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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