Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde."

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde.