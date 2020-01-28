Bakan Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu."
Kaynak: AA