: Bakan Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi...

28.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu."

Kaynak: AA

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