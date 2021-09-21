Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı - Haberler
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Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti" paylaşımını yapmıştı. Koca, 12 saat sonra hatasını düzelterek, "İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşılamada sevindiren haberi verdi. Koronavirüse karşı aşılamada çok önemli bir yol kat eden Türkiye'de nüfusun yüzde 50'si artık çift doz aşılı.

HATALI PAYLAŞIMINI DÜZELTİP MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!" dedi.

Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

HATALI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bakan Koca, daha önce, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" paylaşımını yapmıştı.

Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı

Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı
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Servet Uzun
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Haber: Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı - Haberler
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