Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak...
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Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak...

23.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:28
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy

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