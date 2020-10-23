Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak...

Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.