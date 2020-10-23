Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak...
23.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:28
Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
Bakan Koca: "(Grip aşısı) Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdinç Aksoy