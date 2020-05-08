Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA