Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
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Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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