Bakan Koca: Devletimiz evladı için gerekeni yapıyor - Haberler
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Bakan Koca: Devletimiz evladı için gerekeni yapıyor

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Sağlık
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Bakan Koca: Devletimiz evladı için gerekeni yapıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ziyaret ettiği Yusuf Efe'nin fotoğrafını paylaşarak, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi gören sevgili Yusuf Efe'yi ziyaret ettik. Ailesi ile mutlu. Mutlu yaşasın diye devletimiz de evladı için gerekeni yapıyor" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ziyaret ettiği Yusuf Efe'nin fotoğrafını paylaşarak, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi gören sevgili Yusuf Efe'yi ziyaret ettik. Ailesi ile mutlu. Mutlu yaşasın diye devletimiz de evladı için gerekeni yapıyor" dedi.

Bakan Koca, il değerlendirme toplantısı için gittiği İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde, sürekli tedavi gören Yusuf Efe'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası Yusuf Efe ile olan fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Koca, "İstanbul İl Değerlendirme Toplantımızın ardından, bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi gören sevgili Yusuf Efe'yi ziyaret ettik. Sürekli bakım gerektiren rahatsızlıkları var. Ailesi ile mutlu. Mutlu yaşasın diye devletimiz de evladı için gerekeni yapıyor" notunu paylaştı.


Bakan Koca: Devletimiz evladı için gerekeni yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, Başakşehir, İstanbul, Sakura, Sağlık, Haber

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