Bakan Koca'dan, şiddete maruz kalan sağlık çalışanı ile ilgili paylaşım SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde, 'sosyal mesafe' uyarısı yaptığı için şiddete maruz kalan sağlık çalışanı için paylaşımda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde, 'sosyal mesafe' uyarısı yaptığı için şiddete maruz kalan sağlık çalışanı için paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, COVID-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye' uymaları uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır. Ama buna değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA