Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek

Nüfus oranına göre en düşük aşının yapıldığı şehir olan ve kırmızı kategoride kalan tek il Şanlıurfa için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları devam ediyor. Bakan Koca, son paylaşımında "Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek il Şanlıurfa oldu. Kentte yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı hızla artarken sık sık Şanlıurfalılara seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

"RİSK SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK"

Koca, paylaşımında "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım" diyen Bakan Koca, "İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

"BU YALNIZLIK BİLE İYİ DEĞİL"

Koca, günkü paylaşımında ise şu ifadelere yer vermişti: "Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil!"