Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Nüfus oranına göre en düşük aşının yapıldığı şehir olan ve kırmızı kategoride kalan tek il Şanlıurfa için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları devam ediyor. Bakan Koca, son paylaşımında "Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek il Şanlıurfa oldu. Kentte yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı hızla artarken sık sık Şanlıurfalılara seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek

"RİSK SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK"

Koca, paylaşımında "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım" diyen Bakan Koca, "İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek

"BU YALNIZLIK BİLE İYİ DEĞİL"

Koca, günkü paylaşımında ise şu ifadelere yer vermişti: "Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil!"

Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Kaan Yıldırım Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Koca'dan kırmızı kategorideki tek ilimiz olan Şanlıurfa için yeni uyarı: Risk seviyesi çok yüksek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:23:48. #1.15#

title