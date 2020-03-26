Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haber
Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Politika, Güncel

Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

Ölümcül koronavirüs salgını ile mücadelede evde kalmanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bu çağrıların dikkate alınmadığını belirterek "İlla devletin yasak mı getirmesi gerekiyor?" dedi.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:51
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına Anadolu'da büyük ölçüde uyulduğunu ancak İstanbul'da uyulmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devletin illa yasak mı getirmesi gerekiyor?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor. Yaşlıların daha fazla etkilendiğini biliyoruz ama gençler ve orta yaşlılarda etkisi yok anlamına gelmez bu. Gençler taşıyıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U TUTAMIYORUZ"

"Sokağa çıkma yasağı bir çözüm olamaz mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, "Anadolu'da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul'u tutamıyoruz. İstanbul'u görüyorsunuz. Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasaklama olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

Haberin Videosu:

Fahrettin Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

İlgili Haberler

Mehmet Öz tavsileri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi tavsiyelerde bulundu? Korunma yolları!
Mehmet Öz tavsileri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi tavsiyelerde bulundu? Korunma yolları!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (36)
500
İLHAN İNAN: Evden çıkmayın demesi kolay özel sektör de çalışıyorum patron gel dediği sürece gitmek zorunda kalırız otobüs minibüs metro kullanmak zorunda kalıyor vatandaş 15 temmuzda halk sokaktaydı ve bence hak ediyoruz evde kalmayı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HAVALİMANI: İstanbul havalimani iç hatlar harıl harıl işliyor. Millet tatil sanıyor .Memlkete gidelim çoluk çocuk diyor. 65 yaş üstü yolcular hile var hala.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HAKKI: bızım devletımız cahıl anca evde kal patron 5 dakka gec geldınmı krız gecırıyo devletın parasını yıyen sızsınız bız degıl allah fakırı korusun
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
ADALET: patronların paralı izin vermesi gerekiyor siz bunu temin ederseniz insanlar evde kalır dinlemeyen olursa gerekenide yaparsınız
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SERKAN: İstanbul da herkes dışarıda benzin istasyonunda çalısıyo Rum adam depoyu doldur diyo sokags çıkma yasağı çıkabilir diyo mantığa bak, ist. Evinde oturmaz yasak çıksın.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Kardeşim siz milletin aklıyla alaymı ediyorsunuz? Fabrikalar iş yerleri açık milyonlarca işe gitmek zorun patronlar izin vermiyor. Evde kalın diyorsunız istifamı edelim kiragı nasıl öderiz? Ne yer ne içeriz
Cevap Yaz 4 66 Yayından Kaldır
AAA: yöneticilerin para hırsı. devlet yardımı yapar , kıyagını gecer, patronlar insiyatif kullanmaz çalısandan yana
1 6 Yayından Kaldır
MRT: Bazılarının tuzu kuru ohal geldiğinde evine çalışmadan ekmek götüremeyen insan dolu bu ülkede devlet bakabilecekmi o kadar insana
3 10 Yayından Kaldır
MR CANITIN: varsa senelik izinler acil kullanılmalı
7 11 Yayından Kaldır
CEPHE SEKTÖRÜ: YASAK GETİRMEK İÇİN SORMANIZA GEREK YOK. İSTANBULA EN BAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMELİYDİ. GÜYA TÜM AİLEM EVDE AMA BEN İŞE GİDEREK SİZİN YÜZÜNÜZDEN EVE BELKİDE VİRÜS TAŞIYORUM. PARA KAYBOLSA BULUNUR AMA SAĞLIK BULUNMAZ, AİLE BULUNMAZ. ARTIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN!!!!!!!!!!
Cevap Yaz 4 61 Yayından Kaldır
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Cahit Özkan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Sıla James Bond Seda Akgül Seren Serengil
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Servet Yazıcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Açıklama Futbolcu 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:20:59. #1.15#
title