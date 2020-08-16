Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
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Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele için vatandaşlara çağrıda bulundu. Koca, "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

16.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu. Koca, "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" diye sordu.

"YENİDEN BİRLEŞELİM"

83 milyona koronavirüsle mücadele çağrısında bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
Haber Yorumları (1)
HİKMET: asgari ücreti yükseltin herşeyin fiyatı yükseldi asgari ücret aynı. maskeyi ücretsiz verin, birleşelim birlikte savaşalım. . . yoksa bu bizim savaşımız değil gidin kendiniz savaşın.
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