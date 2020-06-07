Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
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Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları maske ve eldiven konusunda bir kez daha uyardı. Kullanılmış maske ve eldivenlerin virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu belirten Bakan Koca, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın" dedi.

07.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullanılmış maske ve eldivenlerin virüs taşıyabileceği için riskli olabileceği uyarısında bulundu.

"MASKE VE ELDİVENLERİ YERE DEĞİL, ÇÖPE ATALIM"

Bakan Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın

Güncel Manşet

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