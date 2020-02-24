Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Shiraliyev ile koronavirüs tedbirlerini görüştü
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Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Shiraliyev ile koronavirüs tedbirlerini görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile telefonda görüşerek, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

24.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:46
Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Shiraliyev ile koronavirüs tedbirlerini görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile telefonda görüşerek, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Shiraliyev ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın komşularında da görülmeye başlanan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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