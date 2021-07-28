Bakan Koca 1 Milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı!
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Bakan Koca 1 Milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı!

Bakan Koca 1 Milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Ülkemizde aşılama büyük bir özveri ile devam ederken Bakan Koca aşılamada 1 Milyonuncu dozun İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığına dair paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 Milyonuncu doz aşı, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı. Hatice Yenigün'ün(34) 2. doz Sinovac aşısı sorumlu hekim Fidan Yıldız Ünal'ın gözetimi ile birlikte, sağlık personelimiz İrem Özay tarafından uygulandı" açıklamalarında bulundu.

Aşı uygulamasını yapan sağlık personeli İrem Özay "Aşıyı uyguladığımız için mutluyuz. Salgını bitirmek bizim elimizde. Herkesi aşılamaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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