Bakan Kaya, Mehmetçikle Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kaya'yı karakola gelişinde Vali Mehmet Tekinarslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil karşıladı.

Bakan Kaya, Vali Tekinarslan'dan, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra karakolun şeref defterini imzalayan Kaya, askerlerle de bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.