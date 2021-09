Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"YURT SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Son günlerde gündeme gelen yurt sorununa ilişkin Bakan Kasapoğlu, "Yurt ihtiyacı nedir? Yurtlarımızın kapsamı kalitesi nedir? Resmi bir ortaya koyalım. Yurt altyapısı 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi gençlere yaptığı yatırımdır. Açık ara dünyanın en güçlü, nicel ve hizmet kalitesi anlamında en güçlü alt yapı bizde. 1 milyondan fazla yurt yatak kapasitesi var. Avrupa'da kıyaslanabilir rakamları da paylaşacağım. 190 yurt sayısı varken 774'e çıkmıştır. Bu sayı her geçen gün artıyor. 182 bin yataktan 724 bine çıktı" dedi.

"ÖZELLİKLE BÜYÜKŞEHİRLERDE SORUN VAR"

Yoğunluğun her geçen gün azaltıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Bunu yoğunluk olarak ifade edebilirim. Bu yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul'da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'de de. İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz. 65 binden fazla çalışma arkadaşımız ile süreci takip edip yönetiyoruz." şeklinde konuştu.

"624 BİN BAŞVURU YAPILDI"

Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz. Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimiz var geçmiş yıllardan. Onlar kayıtlarını sildirmediği sürece kalmaya devam ediyorlar. Başvuruların Yüzde 70'ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Her geçen gün güncelliyoruz. Bizim yedek yerleştirmelerimiz var. Hafta boyu yıl boyu sürekli değişen bir oran söz konusu. Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'i yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok. Ak Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru. Kapasiteyi artırma çalışmalar devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız.

"430 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLDİ"

Bizim şu an itibariyle yaptığımız yerleştirme 430 bin. 2019'daki talebin çok çok önündeyiz. Normal şartlardaki talebin çok önündeyiz. Pandemi sürecinin sanayisinden ekonomisine sosyal hayattan spora her şeyi ciddi bir şekilde etkiledi. Mevcut kapasiteyle ilgili durumu genişletmek durumunda kaldık."

