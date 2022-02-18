Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek istişare toplantısında konuştu.
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek istişare toplantısında konuştuHAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZDE.
Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek istişare toplantısında konuştu
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