Bakan Karaismailoğlu: "(Karaman-Konya) Artık hızlı tren sizin emrinizde"

KARAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"Biraz önce sayın cumhurbaşkanımızla birlikte Konya'dan Karaman'a hızlı trenle geldik. Artık hızlı tren sizin emrinizde"