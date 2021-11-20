Bakan Gül: "Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi" - Haberler
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Bakan Gül: "Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Kurdele kesimi Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Grup Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Kurdele kesimi

Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Grup Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Gül: Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi

Bakan Gül: Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi

Bakan Gül: Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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