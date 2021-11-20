Bakan Gül: "Adalet hizmetlerinin gelişiminde çok önemli mesafeler kat edildi"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Kurdele kesimi Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Grup Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Kurdele kesimi
Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Grup Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.