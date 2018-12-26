Bakan Ersoy: Bursa Turizm Yatırımlarını Daha Fazla Çekecek (2)

ERSOY, EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ZİRVESİNE KATILDI

Bursa programı kapsamında Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret eden Ersoy ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından odanın hizmet binasında düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye'nin en eski ancak hızlı büyüyen kentlerinden olduğuna dikkat çekti. Ersoy, "Sanayide bu kadar kuvvetli olunca kente girdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama bu turizmi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle turizme gönül veren insanlar, turizm yatırımı yapan Bursalılar ısrarla kendi dallarında da Bursa'yı geliştirmek, büyütmek istiyorlar. Bütün altyapısı, turizm için gerekli tüm olanaklar Bursa'da müsait. Sadece doğru bir planlama ve programla tekrar eskisi gibi hız kazandırıp ilerlemesini sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli istek, hırs ve azmi de Bursalılar da görüyorum. Hızlı bir şekilde bizden istedikleri talepleri yerine getireceğiz. Özellikle Uludağ konusunda bir talepleri var. Kapadokya için düşündüğümüz bir alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda bir talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa'nın başarılı şirketlerinin temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Programa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Kaynak: DHA