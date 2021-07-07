Bakan Yanık, "İİT 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı"na katılacak
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Bakan Yanık, "İİT 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı"na katılacak

Bakan Yanık, 'İİT 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılacak
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Mısır'a gidiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Mısır'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İİT'ye üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katılacağı konferans, bu yıl "Koronavirüs Salgını Ortamında Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Kazanımların Korunması" temasıyla gerçekleştirilecek.

Konferans kapsamında Mısır'a yapacağı iki günlük ziyarette Yanık, bugün Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek. Ayrıca Yanık'ın Afganistan, Filistin, Burkina Faso, Libya, Senegal ve Somali olmak üzere 6 ülkeden mevkidaşı ile görüşmesi de planlanıyor.

Yanık, yarın da Bakanlar Konferansı'nın ana oturumuna katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 2 yılda bir İİT üyesi bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı, 2006 ve 2016'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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