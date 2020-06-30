Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor"

Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor" "Fransa Libyada sadece kendi çıkarları için bulunuyor" " NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan;

30.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:42

Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor"

"Fransa Libyada sadece kendi çıkarları için bulunuyor"

" NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor"

"Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsak da ateşkes için çalışıyoruz, oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır sorduğunuz zamanda Hafter' silah vermediğini destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın tutumunu eleştirerek, " Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır sorduğunuz zamanda Hafter' silah vermediğini destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli. Fransa'nın. AB üyesi bir çok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar tabiki ihtiyaçları var alacaklar ama bundan dolayı seslerini çıkaramıyor" diye konuştu.

"Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsak da ateşkes için çalışıyoruz"

NATO içinde de bir tartışmanın olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu," NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor. Biz Ruslarla şuanda karşı tarafta görünüyor olsakta ateşkes için çalışıyoruz. Oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Yeni bir ateşkes anlaşması olur mu? Nasıl olacak diye Suriye'de yaptığımız gibi oturup konuşuyoruz. Bazen farklı taraflarda olmak avantaj ama tüm bunları yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Macron ve Macron'un yönettiği, veya yönetemediği Fransa şuanda bir sömürgeci anlayışla geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi 2011' de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdide yıkıcı bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor . Dolayısıyla esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın ama özellikle Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Önce dürüst olsunlar, şeffaf olsunlar ondan sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye bu şekilde saldırmanın iç siyasetle de Macron'a bir faydası olmadığını kendisi de gördü. Umarım bundan da ders alır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ' Fransa bir darbeciyi destekliyor'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu Haber
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama Haber
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş Haber
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını...
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Prof. Dr. Ersöz'den 'korona bir başlangıç' uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Prof. Dr. Ersöz'den "korona bir başlangıç" uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Özlem Zengin Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Bülent Uygun Mete Kalkavan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Karar Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu: " Fransa bir darbeciyi destekliyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:48:42. #1.15#
title