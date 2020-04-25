Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik
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Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haber

Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. Twitter'dan paylaşım yapan Çavuşoğlu ayrıca 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini söyledi.

25.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:14
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Kaynak: İHA

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