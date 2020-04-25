Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. Twitter'dan paylaşım yapan Çavuşoğlu ayrıca 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İHA